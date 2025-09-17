Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 09:35
    Суд Армении рассмотрит вопрос соответствия Конституции страны огосударствление Элсетей

    Конституционный суд (КС) Армении 16 декабря рассмотрит вопрос о соответствии Конституции страны поправок в законы, которые позволяют огосударствить ЗАО "Электросети Армении" (владельцем является глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который арестован - ред.).    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.   Такое решение принял КС после обращения группы депутатов от оппозиции, которая считает процесс противоречащим закону и нацеленным на захват компании "Элсети".   Кроме того, парламентарии ходатайствовали о приостановлении действия принятых Народным собранием поправок до решения КС.    Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян объявил о намерении огосударствить "Элсети" после обыска в доме Карапетяна и его ареста из-за призывов к свержению власти. Позднее парламент принял поправки к законам, предусматривающие возвращение "Электросетей" под государственный контроль.

    Армения Конституционный суд "Электросети Армении" Самвел Карапетян приватизация

