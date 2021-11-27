Суд арестовал пятерых обвиняемых в связи с ЧП на Кузбасской шахте

Центральный районный суд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года начальника участка кузбасской шахты "Листвяжная" Сергея Герасименока. Он обвиняется в нарушении требований промбезопасности после аварии на шахте, где погиб 51 человек.

Центральный районный суд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года начальника участка кузбасской шахты "Листвяжная" Сергея Герасименока. Он обвиняется в нарушении требований промбезопасности после аварии на шахте, где погиб 51 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Перед заседанием Герасименок заявил, что ему не поступали жалоб от шахтеров на условия труда и нарушения. "Шахтеры не жаловались. Мелкие нарушения всегда есть, предписания выписываются",— сказал он журналистам.

После ЧП на шахте, которое произошло 25 ноября, возбудили два дела: по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), их объединили в одно производство. По ним проходят пять фигурантов, суд уже отправил под арест директора шахты, его заместителя и двух инспекторов Ростехнадзора.