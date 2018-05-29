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    Студенты Ереванского государственного университета объявили забастовку

    Их требование отставка ректора, финансовый аудит

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня студенты Ереванского государственного университета объявили забастовку. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, с 11 часов все собрались у центрального корпуса ЕГУ, требуют отставки ректора Арама Симоняна, роспуска попечительского совета, проведения финансового аудита, а также временного прекращения студенческого совета и профсоюза.

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