Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня студенты Ереванского государственного университета объявили забастовку. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, с 11 часов все собрались у центрального корпуса ЕГУ, требуют отставки ректора Арама Симоняна, роспуска попечительского совета, проведения финансового аудита, а также временного прекращения студенческого совета и профсоюза.