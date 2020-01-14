Строительство спортплощадки вместо школы в Грузии вызвало недовольство азербайджанцев

В деревне Сабиркенд Марнеульского района Грузии на месте 9-летней общественной школы №2 началось строительство спортплощадки.

Как передает грузинское бюро Report, этот факт вызвал недовольство среди местных азербайджанцев.

По словам жителей деревни, ожидалось, что после сноса находящегося в аварийном состоянии здания учебного заведения на его месте построят новую школу. Строительство спортплощадки на месте азербайджаноязычной школы стало неожиданностью для местных жителей.

Руководитель Образовательного ресурсного центра Марнеули Кянан Омаров заявил Report, что школа №2 деревни Сабиркенд не работала вот уже 10 лет: "Из-за аварийного состояния школы соответствующим решением Министерства образования и науки Грузии от 2010 года она была объединена с сабиркендской школой №1".

По его словам, строительством стадиона на месте здания школы занимается орган местного управления, непригодное строение будет демонтировано.

К.Омаров добавил, что из-за аварийного состояния сабиркендской школы №1 на ее месте будет построено новое здание: "Проект уже утвержден, строительные работы начнутся в течение этого года. Учащиеся сабиркендской школы около двух лет обучаются во вторую смену в школе деревни Алгети".