 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ахмет Арслан: Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершается

    Анкара выступает за продление железной дороги до Нахчывана, а далее до Ирана и Пакистана

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Реализация проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс подходит к концу.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

    "Реализация проекта подходит к концу. Можно сказать, что он станет спасением и для Карса, и для всего региона", - цитирует А.Арслана агентство.

    По его словам, Анкара выступает за продление железной дороги до Нахчывана, а далее до Ирана и Пакистана.

    "Несколько дней назад я сопровождал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в Пакистан, где проходил 13-й саммит Организации экономического сотрудничества. Лидеры всех 10 стран, с которыми провела встречи турецкая делегация, выразили надежду на то, что проекты железных дорог Баку-Тбилиси-Карс и Карс-Игдыр-Нахчыван будут реализованы в ближайшее время", - добавил Арслан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi