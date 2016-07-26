​Строительство лайнера для круизов по Каспию начнется в Астрахани в августе

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Закладка первого за постсоветское время пассажирского лайнера для круизов по Каспийскому морю состоится в Астрахани в августе 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин во вторник на встрече с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези.

"В августе начинаем строительство круизного судна для маршрутов по всем Каспийским странам. Этому проекту придается особое значение, есть поддержка со стороны руководства страны", - сказал Жилкин, уточнив, что всего будет заложено два круизных лайнера, их будут строить астраханская верфь "Лотос" и нижегородская "Красное Сормово".

Круизный лайнер будет представлять из себя четырехпалубное судно длиной 141 м, шириной 16,5 м, вместимостью 300 пассажиров. На нем будут расположены рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауна и т.д. Стоимость одного лайнера составит примерно 2,5 млрд. рублей, срок окупаемости займет от 15 до 25 лет. Первое такое судно должны построить в 2019 году, заказчиком является ОАО "Московское речное пароходство".