Россия начнет строительство двух новых блоков иранской АЭС на следующей неделе

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Работы по строительству двух новых блоков иранской АЭС "Бушер" по российскому проекту начнутся на следующей неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям. Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту второй очереди АЭС "Бушер" из двух блоков.