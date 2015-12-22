 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия начнет строительство двух новых блоков иранской АЭС на следующей неделе

    Россия и Иран в ноябре 2014 года подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Работы по строительству двух новых блоков иранской АЭС "Бушер" по российскому проекту начнутся на следующей неделе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

    Россия и Иран в ноябре 2014 года в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям. Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту второй очереди АЭС "Бушер" из двух блоков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi