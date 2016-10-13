Страны СНГ намерены создать межгосударственный совет по космосу

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Страны-участницы СНГ ведут подготовку нового соглашения в области использования космического пространства в мирных целях, оно будет предусматривать создание межгосударственного совета по космосу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель Аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию Казахстана (Казкосмос) Еркин Шаймагамбетов в Алма-Ате по итогам седьмого совещания представителей органов исполнительной власти государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества в космической сфере.

По словам главы Казкосмоса, это соглашение придет на смену договору от 1992 года. Одним из нововведений может стать создание межгосударственного совета по космосу в странах СНГ.