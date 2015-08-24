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    ​Страны Персидского залива призвали своих подданных покинуть Ливан

    Правительства Бахрейна, Кувейта и других аравийских монархий призвали своих подданных покинуть территорию Ливана из-за очередного обострения ситуации

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Бахрейна предостерегло подданных королевства от поездок в Ливан из-за нестабильной политической ситуации в стране и призвало тех, кто находится в Ливане, немедленно его покинуть. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  говорится в заявлении МИД Бахрейна.

    В свою очередь посольство Кувейта в Бейруте попросило подданных эмирата, находящихся в Ливане, принять меры предосторожности и как можно скорее вернуться на родину.

    Такие же рекомендации своим подданным дали и другие аравийские монархии.

    В воскресенье в результате столкновений демонстрантов и полиции в центре Бейрута погиб один человек и 40 были госпитализированы.

    Демонстранты требуют отставки правительства, министра МВД Нухада Машнука и министра экологии Мохамеда Машнука из-за сложившегося кризиса, связанного с вывозом и утилизацией мусора.

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