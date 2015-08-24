​Страны Персидского залива призвали своих подданных покинуть Ливан

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Бахрейна предостерегло подданных королевства от поездок в Ливан из-за нестабильной политической ситуации в стране и призвало тех, кто находится в Ливане, немедленно его покинуть. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Бахрейна.

В свою очередь посольство Кувейта в Бейруте попросило подданных эмирата, находящихся в Ливане, принять меры предосторожности и как можно скорее вернуться на родину.

Такие же рекомендации своим подданным дали и другие аравийские монархии.

В воскресенье в результате столкновений демонстрантов и полиции в центре Бейрута погиб один человек и 40 были госпитализированы.

Демонстранты требуют отставки правительства, министра МВД Нухада Машнука и министра экологии Мохамеда Машнука из-за сложившегося кризиса, связанного с вывозом и утилизацией мусора.