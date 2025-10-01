Страны ОТГ договорились запустить паромное сообщение по Каспию

Министры транспорта Организации тюркских государств (ОТГ) на VIII встрече в Алматы сегодня обсудили ключевые вопросы сотрудничества между странами-участницами в транспортной сфере и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Министерства транспорта Казахстана, встреча состоялась в рамках VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way с участием генерального секретаря ОТГ и руководителей транспортных ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

"В рамках заседания обсуждались ключевые вопросы развития транспортного сотрудничества между странами-участницами ОТГ. Особое внимание уделено развитию ТМТМ, внедрению цифровых технологий и электронных транзитных процедур", - говорится в информации.

По данным ведомства, для дальнейшего развития сферы морских перевозок министры поддержали инициативы по наращиванию перевозок по Каспию, строительству перегрузочных мощностей и запуску паромного сообщения. Для этого планируется проведение экспертной встречи с участием профильных ведомств стран ОТГ.

"Также подтверждена поддержка усилий железнодорожных администраций по организации регулярных блок-поездов, включая использование маршрута Баку–Тбилиси–Карс. Стороны оцифруют транспортные процессы. Достигнута договоренность об ускорении внедрения электронных систем: e-Permit, e-TIR и e-CMR", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечены успешные тестовые проекты между странами-участницами ОТГ. В частности, процесс обмена иностранными бланками разрешений между странами будет полностью переведен в электронный формат.

Участники также отметили, что достигнутые договоренности создают новые перспективы для усиления региональной связанности, развития торговли и укрепления экономических связей между государствами.

По итогам встречи подписано итоговое Коммюнике, отражающее договоренности сторон о дальнейшем развитии транспортного сотрудничества.

Следующая, IX встреча министров транспорта ОТГ, состоится в 2026 году в Кыргызстане.