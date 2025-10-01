Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Страны ОТГ договорились запустить паромное сообщение по Каспию

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 13:06
    Страны ОТГ договорились запустить паромное сообщение по Каспию

    Министры транспорта Организации тюркских государств (ОТГ) на VIII встрече в Алматы сегодня обсудили ключевые вопросы сотрудничества между странами-участницами в транспортной сфере и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

    Как передает Report со ссылкой на сообщение Министерства транспорта Казахстана, встреча состоялась в рамках VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way с участием генерального секретаря ОТГ и руководителей транспортных ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

    "В рамках заседания обсуждались ключевые вопросы развития транспортного сотрудничества между странами-участницами ОТГ. Особое внимание уделено развитию ТМТМ, внедрению цифровых технологий и электронных транзитных процедур", - говорится в информации.

    По данным ведомства, для дальнейшего развития сферы морских перевозок министры поддержали инициативы по наращиванию перевозок по Каспию, строительству перегрузочных мощностей и запуску паромного сообщения. Для этого планируется проведение экспертной встречи с участием профильных ведомств стран ОТГ.

    "Также подтверждена поддержка усилий железнодорожных администраций по организации регулярных блок-поездов, включая использование маршрута Баку–Тбилиси–Карс. Стороны оцифруют транспортные процессы. Достигнута договоренность об ускорении внедрения электронных систем: e-Permit, e-TIR и e-CMR", - говорится в сообщении.

    В ходе встречи отмечены успешные тестовые проекты между странами-участницами ОТГ. В частности, процесс обмена иностранными бланками разрешений между странами будет полностью переведен в электронный формат.

    Участники также отметили, что достигнутые договоренности создают новые перспективы для усиления региональной связанности, развития торговли и укрепления экономических связей между государствами.

    По итогам встречи подписано итоговое Коммюнике, отражающее договоренности сторон о дальнейшем развитии транспортного сотрудничества.

    Следующая, IX встреча министров транспорта ОТГ, состоится в 2026 году в Кыргызстане.

    ТМТМ Средний коридор транспорт ОТГ

    Последние новости

    14:11
    Фото

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал

    Футбол
    14:04

    ВОЗ: В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября

    Здоровье
    14:03

    Премьер Дании: Гибридная война РФ должна объединить ЕС для обеспечения безопасности

    Другие страны
    13:56

    Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

    Другие страны
    13:54

    ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователей

    АПК
    13:53

    СМИ: Для мира на Кавказе недопустимо игнорировать минную угрозу в Азербайджане

    В регионе
    13:41

    Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

    Футбол
    13:40

    В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    13:40

    Из-за тайфуна "Буалой" во Вьетнаме погибли 29 человек

    Другие страны
    Лента новостей