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Страны ОДКБ договорились направить в Армению миссию во главе с генсеком

Страны ОДКБ договорились направить в Армению миссию во главе с генсеком Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию во главе с генсеком организации для оценки ситуации в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.
В регионе
14 сентября 2022 г. 00:58
Страны ОДКБ договорились направить в Армению миссию во главе с генсеком

Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию во главе с генсеком организации для оценки ситуации в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств - членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности", - отметили в пресс-службе секретариата организации.

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