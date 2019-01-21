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    Страховая компания в Армении недоплатила в бюджет сотни тысяч долларов налогов

    Членом совета правления компании является сын Роберта Кочаряна

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сотрудники следственного управления Комитета госдоходов и Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции Армении выявили факт уклонения от уплаты налогов со стороны страховой компании "Наири Иншуранс", передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia.

    Как сообщает пресс-служба КГД, речь идет о порядка 200 миллионах драмов (свыше 400 тысяч долларов).

    Оперативники выяснили, что в 2016 - 2017 годах руководство компании заключало страховые договора с бенефициарами, искусственно оформляя их на имена посредников, выписывая с этой целью страховые взносы.

    По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью полиции возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

    Отметим, что членом совета правления компании является сын Роберта Кочаряна - Левон.

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