Страховая компания в Армении недоплатила в бюджет сотни тысяч долларов налогов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сотрудники следственного управления Комитета госдоходов и Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции Армении выявили факт уклонения от уплаты налогов со стороны страховой компании "Наири Иншуранс", передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia.

Как сообщает пресс-служба КГД, речь идет о порядка 200 миллионах драмов (свыше 400 тысяч долларов).

Оперативники выяснили, что в 2016 - 2017 годах руководство компании заключало страховые договора с бенефициарами, искусственно оформляя их на имена посредников, выписывая с этой целью страховые взносы.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью полиции возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

Отметим, что членом совета правления компании является сын Роберта Кочаряна - Левон.