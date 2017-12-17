Сторонники Саакашвили выломали двери Октябрьского дворца в Киеве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили выломали двери Октябрьского дворца в центре Киева.

Как передает Report, по данным телеканала NewsOne, несколько человек пострадали в результате столкновений с правоохранителями. Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ.

Сообщается, что Саакашвили призывал не поддаваться на провокации и не штурмовать дворец, однако сторонники его не послушали.

Как отмечает УНИАН, участникам акции протеста удаётся постепенно продвигаться внутрь здания.

***15:03

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Акция сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Марш за импичмент» началась в центре Киева.

Как передает Report, по данным «Украинской правды», в акции принимают участие 4-6 тыс. человек.

Сообщается, что возле памятника Шевченко Саакашвили поприветствовал собравшихся, поблагодарил их и сказал двигаться «по Крещатику и до победы».

В настоящее время колонна начала движение по бульвару Шевченко в сопровождении конной полиции. Митингующие держат флаги, выкрикивают лозунги «Слава Украине» и «Импичмент». Участники пройдут через Крещатик к Майдану, где состоится вече.