Сторонники оппозиции перекрыли центральные улицы Еревана

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Демонстранты в Ереване перекрыли проезд к площади Республики

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя движение. Другие ездят на автомобилях по площади и сигналят.

Участники акции скандируют лозунги против Республиканской партии Армении.

Демонстранты намерены завершить шествие на площади Франции, куда со своими сторонниками подойдет лидер оппозиции Никол Пашинян. После этого оппозиционеры намерены пройтись к площади Республики, где начнется митинг оппозиции.