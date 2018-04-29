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    Сторонники оппозиции перекрыли центральные улицы Еревана

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Демонстранты в Ереване перекрыли проезд к площади Республики

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя движение. Другие ездят на автомобилях по площади и сигналят.

    Участники акции скандируют лозунги против Республиканской партии Армении.

    Демонстранты намерены завершить шествие на площади Франции, куда со своими сторонниками подойдет лидер оппозиции Никол Пашинян. После этого оппозиционеры намерены пройтись к площади Республики, где начнется митинг оппозиции.

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