​Столкновения в районе Сари Тах Еревана: Из полка ППС стреляют

Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ В ереванском районе Сари Тах, застроенном частными домами, начались столкновения между полицейскими и демонстрантами.

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, демонстранты, дойдя до Сари Таха, услышали выстрелы из полка ППС.

Политолог Андриас Гукасян объявил, что Полиция начала там операцию.

Полиция быстро перебросила в Сари Тах новые подразделения. Неожиданно приблизившись к демонстрантам, они начали применять против них спецсредства. Летели и камни. Действия полицейских координирует замначальника Полиции Лёва Ераносян.

Представитель партии «Наследие» Армен Мартиросян заявил, что драку затеяли провокаторы среди полицейских в штатском.

Обстановка накалилась и на ул. Хоренцаи. Та часть манифестантов, что собралась там, не дала полицейским автобусам проехать. Один из собравшихся встал перед автобусом. Полицейские оттеснили живую стену манифестантов, и автобусы въехали внутрь.

На улице началось волнение и потасовки между полицейскими и собравшимися.

Подполковник полиции Айвазян объявил собравшимся, что митинг является незаконным, и призвал его прекратить.