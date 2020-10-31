Сто человек извлечены из-под завалов после землетрясения в Турции

В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей

Спасатели извлекли из-под завалов после сильного землетрясения на западе Турции 100 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.

"В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей, разрушены 17 зданий, в восьми из них продолжаются спасательные работы. После землетрясения из-под завалов спасены 100 наших граждан", - сообщил Курум журналистам



Накануне землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, 25 человек погибли и более 800 пострадали.