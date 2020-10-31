О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сто человек извлечены из-под завалов после землетрясения в Турции

Сто человек извлечены из-под завалов после землетрясения в Турции В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей
В регионе
31 октября 2020 г. 13:58
Сто человек извлечены из-под завалов после землетрясения в Турции

Спасатели извлекли из-под завалов после сильного землетрясения на западе Турции 100 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.

"В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей, разрушены 17 зданий, в восьми из них продолжаются спасательные работы. После землетрясения из-под завалов спасены 100 наших граждан", - сообщил Курум журналистам

Накануне землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, 25 человек погибли и более 800 пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Грузии от COVID-19 умерли 22 человека за сутки
В Грузии от COVID-19 умерли 22 человека за сутки
31 октября 2020 г. 11:31
В Армении от COVID-19 умер 41 человек за сутки
В Армении от COVID-19 умер 41 человек за сутки
31 октября 2020 г. 11:12
В результате сильного землетрясения в Измире погибли 24 человека, 804 ранены
ФотоВ результате сильного землетрясения в Измире погибли 24 человека, 804 ранены
31 октября 2020 г. 05:16
Сегодня в Грузии пройдут парламентские выборы
Сегодня в Грузии пройдут парламентские выборы
31 октября 2020 г. 02:57
В Москве растет число жертв COVID-19
В Москве растет число жертв COVID-19
31 октября 2020 г. 00:56
Эрдоган спрогнозировал срок появления турецкой вакцины от COVID-19
Эрдоган спрогнозировал срок появления турецкой вакцины от COVID-19
30 октября 2020 г. 23:25
Заразившийся коронавирусом Кочарян не сможет поехать в Москву
Заразившийся коронавирусом Кочарян не сможет поехать в Москву
30 октября 2020 г. 19:59
В Турции сейсмологи зафиксировали более 20 афтершоков после землетрясения
В Турции сейсмологи зафиксировали более 20 афтершоков после землетрясения
30 октября 2020 г. 19:12
В Измире произошло еще два землетрясения
В Измире произошло еще два землетрясения
30 октября 2020 г. 17:18
Оппозиция Грузии отказалась от коалиционного правительства
Оппозиция Грузии отказалась от коалиционного правительства
30 октября 2020 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi