Стив Фейгин​: После того, как МАТАГЭ подтвердит, что Иран выполнил свою часть достигнутого соглашения, США выполнят свою часть договора

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "В случае, если Иран выполнит все шаги касательно ядерного соглашения, это будет означать, что ядерная программа этой страны носит мирный характер, что внесет свой вклад в безопасность всего региона, в том числе, Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор офиса по Ирану Госдепартамента США Стив Фейгин.

По его словам, в ходе его визита в Азербайджан он провел встречи с представителями министерства связи и высоких технологий, МИД, Службой финансового мониторинга и представителями Торговой палаты Азербайджан-США.

Он отметил, что целью его визита было обсуждение сделки, достигнутой между Ираном и "шестеркой" переговорщиков. Он добавил, что после того, как МАТАГЭ подтвердит, что Иран выполнил свою часть достигнутого соглашения, США выполнят свою часть договора: "Теперь все зависит от Ирана".

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность тестовыми пусками баллистических ракет, осуществленных Ираном в октябре. Он заявил, что США поднимали этот вопрос на заседании Совбеза ООН, и призвали к расследованию этого вопроса. Он отметил, что это беспокоит и его, и США.