Плохая погода создала проблемы в населённом азербайджанцами районе Грузии - ФОТО

Резкое изменение погодных условий в вечерние часы в Грузии создало ряд серьёзных последствий в Тбилиси и регионах.

Как передаёт грузинское бюро Report, сильный дождь и ветер повалили несколько деревьев в Тбилиси и сделали некоторые улицы непроходимыми.

Природное явление создало проблемы и в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы. Ветер повалил крупное дерево в центре района на улице Руставели, парализовав дорожное движение и повредив кабели электропередач. К счастью, никто не пострадал.

В результате было прервано электроснабжение ряда жилых домов на улице Руставели.

В данный момент предпринимаются меры по устранению последствий стихии. Представители руководства Марнеульского района произвели осмотр места происшествия и заявили, что проблемы будут устранены до утра.