Стихия нанесла ущерб одному из районов Грузии

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В результате сильного и непрерывного дождя от внешнего мира отрезаны несколько сел в регионе Рача. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, тяжелая ситуация наблюдается в селах Большой и Малый Геби Онского муниципалитета. Дождем полностью разрушены мост и автомобильная дорога. Селам не подается электроэнергия.

По заявлению государственного поверенного в регионе Рача-Лечхуми и Квемо (Нижняя) Сванетия Пармена Маргвелидзе, восстановительные работы уже начаты. Мобилизованы спасательная служба и техника.

"Кроме этого, в Они сорваны крыши с нескольких домов, а также со здания управы. Повалены многолетние насаждения. Большое дерево упало на детский сад. Также оборваны электропровода. Мобилизованы специальные службы, ведутся восстановительные работы", - заявил Маргвелидзе.

Размер ущерба устанавливается, работает соответствующая комиссия.

Глава управы муниципалитета отметил, что по поручению премьер-министра мобилизованы администрация канцелярии, министерство инфраструктуры и все соответствующие службы, ведутся соответствующие работы.