Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество
- 09 октября, 2026
- 17:18
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Азербайджан и Германия обсудили эффективное партнерство в энергетической сфере, а также шаги, которые будут предприняты для поддержки сотрудничества в области промышленности и технологий.
Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.
Соответствующие обсуждения прошли на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли с представителем Министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Хекман.
На встрече состоялся обмен мнениями об эффективном партнерстве в энергетической сфере, в том числе о шагах, которые будут предприняты для поддержки сотрудничества в области промышленности и технологий, а также о координации обсуждаемых в данной сфере инициатив.
Были обсуждены проведение заседаний Азербайджано-германского делового совета, а также Германо-азербайджанской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям и другие вопросы повестки дня.