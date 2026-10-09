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    Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество

    Бизнес
    • 09 октября, 2026
    • 17:18
    Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество

    Азербайджан и Германия обсудили эффективное партнерство в энергетической сфере, а также шаги, которые будут предприняты для поддержки сотрудничества в области промышленности и технологий.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

    Соответствующие обсуждения прошли на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли с представителем Министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Хекман.

    На встрече состоялся обмен мнениями об эффективном партнерстве в энергетической сфере, в том числе о шагах, которые будут предприняты для поддержки сотрудничества в области промышленности и технологий, а также о координации обсуждаемых в данной сфере инициатив.

    Были обсуждены проведение заседаний Азербайджано-германского делового совета, а также Германо-азербайджанской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям и другие вопросы повестки дня.

    Министерство экономики Азербайджана Азербайджано-германские отношения
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    Azərbaycanla Almaniya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edib
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    Azerbaijan and Germany mull economic co-op
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