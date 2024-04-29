Степан Чернявский: Благодарю Азербайджан от имени Украины

Выражаю благодарность Азербайджану от имени Украины.

Выражаю благодарность Азербайджану от имени Украины.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике, депутат от правящей партии "Слуга народа" Степан Чернявский.

"От имени своей страны благодарю Азербайджан за то, что он не забыл украинский народ и протянул ему руку помощи в тяжелые дни.

Хочу выразить глубокую благодарность азербайджанскому государству и народу за оказание помощи Украине", - сказал он.