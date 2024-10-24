Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств

Статус страны-партнера БРИКС в четверг получили 13 государств.

Статус страны-партнера БРИКС в четверг получили 13 государств.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Странами-партнерами объединения стали Казахстан, Алжир, Беларусь, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Участники БРИКС договорились о критериях для государств-партнеров.

16-й саммит БРИКС под председательством России проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.