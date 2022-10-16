Стало известно последнее состояние пострадавших при взрыве шахты в Турции

Стало известно текущее состояние пострадавших при взрыве на шахте, расположенной в провинции Бартын в Турции.

Стало известно текущее состояние пострадавших при взрыве на шахте, расположенной в провинции Бартын в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что в настоящее время в больнице проходят лечение 9 человек. Состояние 5 из них тяжелое. После взрыва из шахты были спасены 58 рабочих. Число погибших во время инцидента — 41 человек.

Отметим, что инцидент произошел 14 октября. На момент взрыва в шахте находилось 110 рабочих, 49 из которых находились в зоне риска.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.