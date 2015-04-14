Обнародовано имя первой женщины-посла Ирана - ФОТО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Впервые после Исламской революции 1979 года в Иране решено назначить послом в одну из зарубежных стран женщину.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

По распространенным сведениям, ею станет Марзие Афхам, которая ныне является официальным представителем МИД ИРИ. Она назначена послом в одну из зарубежных стран, но в какую именно, пока не раскрывается. Пока также неизвестно кто станет ее преемником в нынешней должности.

Напомним, что Марзие Афхам около 30 лет проработала в министерстве иностранных дел Ирана. Она занимала нынешний пост с 2013 года.