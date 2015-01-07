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    ​Стало известно имя организации, совершившей терракт в Стамбуле

    Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная Революционная партия народного освобождения

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Ответственность за теракт, совершенный перед зданием полиции в Турции, взяла на себя "Революционная партия народного освобождения", деятельность которой запрещена в Турции.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные информационные службы. Стало известно, что теракт в квартале Султанахмед в Стамбуле совершила женщина по имени Алиф Султан Калсен. СМИ Турции отмечает, что она два года назад участвовала в акции протеста перед стамбульским отделением министерства юстиции. Кроме того, стало известно что, ее имя фигурировало и в других терактах, совершенных до этого.

    Отметим что, в результате последнего теракта скончался один полицейский и сама террористка Алиф Султан.

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