Стали известны подробности происшествия со смертью полицейского в Анкаре - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны подробности происшествия со смертью полицейского в районе Гёльбашы в турецкой столице Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, в связи с происшествием муниципалитет Анкары распространил заявление.

"Инцидент произошел утром 19 декабря в районе Гёльбашы. Сотрудники полиции остановили для проверки пассажирский автобус Сиирт-Стамбул. В ходе проверки документов пассажиров в салоне автобуса, сидевшие на заднем сиденье женщина и двое мужчин вели себя подозрительно. Сотрудники полиции потребовали от них выйти из автобуса. Один из мужчин, сойдя из автобуса, начал бежать. Один из сотрудников полиции побежал за ним. Другой же представитель правопорядка открыл предупредительный огонь. В результате пуля попала по бежавшему за подозрительным лицом полицейскому и сотрудник полиции Хакан Джан скончался на месте происшествия", - говорится в заявлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан бежавший подозрительный мужчина.

***09:48

В результате вооруженного нападения на сотрудников безопасности в районе Гёльбашы турецкой столицы Анкары погиб один полицейский.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стражи правопорядка в столице остановили пассажирский автобус и провели проверку.

В это время один подозрительный пассажир был высажен из автобуса. Он неожиданно открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате обстрела сотрудник полиции был тяжело ранен. Раненый полицейский был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

На место происшествия было привлечено большое число полицейских особого назначения.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания лица, открывшего огонь по полиции.