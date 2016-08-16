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    Стали известны главные претенденты на пост замглавы МИД Турции

    Это посол Турции в России Умит Ярдым или помощник заместителя министра Ахмет Мухтар Гюн

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Посол Турции в РФ Умит Ярдым может занять пост заместителя главы МИД.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

    Официальная газета Турции опубликовала решение о назначении замглавы турецкого МИД Феридуна Синирлиоглу постпредом страны в ООН. Также газета сообщила о назначении новых послов в Варшаве, Афинах и Абу-Даби.

    По данным Hurriyet, приказ МИД о назначении послов был готов еще в июне, однако из-за попытки переворота в стране его публикация была отложена. Официальная газета будет сообщать о назначении новых послов постепенно.

    Издание отмечает, что пост заместителя главы МИД Турции могут занять посол Турции в России Умит Ярдым или помощник заместителя министра Ахмет Мухтар Гюн.

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