Стали известны главные претенденты на пост замглавы МИД Турции

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Посол Турции в РФ Умит Ярдым может занять пост заместителя главы МИД.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

Официальная газета Турции опубликовала решение о назначении замглавы турецкого МИД Феридуна Синирлиоглу постпредом страны в ООН. Также газета сообщила о назначении новых послов в Варшаве, Афинах и Абу-Даби.

По данным Hurriyet, приказ МИД о назначении послов был готов еще в июне, однако из-за попытки переворота в стране его публикация была отложена. Официальная газета будет сообщать о назначении новых послов постепенно.

Издание отмечает, что пост заместителя главы МИД Турции могут занять посол Турции в России Умит Ярдым или помощник заместителя министра Ахмет Мухтар Гюн.