Стали известны подробности перестрелки в Ереване, произошедшей 25 августа.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, через несколько дней после перестрелки пострадавшего во время инцидента доставили в больницу.

По словам начальника отдела информации следственного комитета Наиры Арутюнян, раненый находится в больнице "Эребуни". Согласно имеющейся информации, раненый во время перестрелки мужчина - сын владельца супермаркета "Макс" Саака Варданяна, 24-летний Юрий Варданян.

Мужчину пытались вылечить дома, однако в связи с ухудшением состояния доставили в больницу.

Напомним, что перестрелка произошла вечером 25 августа около ресторанного комплекса "Дон Кихот".