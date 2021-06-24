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Стала известна дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии

Стала известна дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии Дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии будет определяться законом.
В регионе
24 июня 2021 г. 19:45
Стала известна дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии

Дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии будет определяться законом.

Как сообщает грузинское бюро Report, это нашло отражение в поправках в Избирательный кодекс страны.

Согласно проекту, выборы пройдут в первую субботу октября. Соответственно, выборы в органы местного самоуправления в соседней стране состоятся 2 октября.

Оппозиция предложила, чтобы дата местных выборов отражалась в законе, предложение было принято.

Поправки в Избирательный кодекс Грузии будут обсуждаться в парламенте во втором чтении.

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