Стала известна дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии

Дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии будет определяться законом.

Дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии будет определяться законом.

Как сообщает грузинское бюро Report, это нашло отражение в поправках в Избирательный кодекс страны.

Согласно проекту, выборы пройдут в первую субботу октября. Соответственно, выборы в органы местного самоуправления в соседней стране состоятся 2 октября.

Оппозиция предложила, чтобы дата местных выборов отражалась в законе, предложение было принято.

Поправки в Избирательный кодекс Грузии будут обсуждаться в парламенте во втором чтении.