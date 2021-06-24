Стала известна дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии

Дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии будет определяться законом.
Как сообщает грузинское бюро Report, это нашло отражение в поправках в Избирательный кодекс страны.
Согласно проекту, выборы пройдут в первую субботу октября. Соответственно, выборы в органы местного самоуправления в соседней стране состоятся 2 октября.
Оппозиция предложила, чтобы дата местных выборов отражалась в законе, предложение было принято.
Поправки в Избирательный кодекс Грузии будут обсуждаться в парламенте во втором чтении.