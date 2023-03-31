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Стал известен окончательный список кандидатов в президенты Турции

Стал известен окончательный список кандидатов в президенты Турции Решение Центральной избирательной комиссии Турции относительно окончательного списка кандидатов в президенты опубликовано в газете Rеsmi.
В регионе
31 марта 2023 г. 02:22
Стал известен окончательный список кандидатов в президенты Турции

Решение Центральной избирательной комиссии Турции относительно окончательного списка кандидатов в президенты опубликовано в Resmi Gazete.

Как передает Report, кандидатами на президентских выборах, которые состоятся 14 мая 2023 года, станут лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, председатель оппозиционной Национальной партии Мухаррем Индже, лидер правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и от альянса Ata Синан Оган.

Отмечается, что Эрдоган и Кылычдароглу были выдвинуты парламентскими фракциями и сбор подписей им не понадобился.

1 апреля в Высшем избирательном органе состоится жеребьевка для определения мест кандидатов в объединенном избирательном бюллетене.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə prezidentliyə namizədlərin son siyahısı dərc olunub

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