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    Reuters: Второй по мощности НПЗ Венесуэлы приостановил работу из-за пожара

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 02:18
    Reuters: Второй по мощности НПЗ Венесуэлы приостановил работу из-за пожара

    Работа второго по мощности нефтеперерабатывающего завода Венесуэлы "Кардон" на северо-западе страны была приостановлена из-за пожара.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, возгорание началось на газопроводе, соединяющем установку гидроочистки дизельного топлива. После нескольких взрывов работа всего предприятия, включая котлы, была остановлена.

    Пожар потушили менее чем за час. Сообщений о пострадавших не поступало.

    "Кардон" (мощность 310 тыс. баррелей в сутки) входит в состав крупнейшего в Венесуэле нефтеперерабатывающего комплекса Paraguana мощностью 955 тыс. баррелей в сутки.

    В прошлом месяце на заводе уже останавливались установка первичной перегонки нефти и установка каталитического крекинга из-за нехватки сырья.

    Пожар (возгорание) Венесуэла
    Venesuelanın gücünə görə ikinci neft emalı zavodu yanğın səbəbindən fəaliyyətini dayandırıb
    Venezuela's Cardon refinery halted after fire
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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