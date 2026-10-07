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    Топор Джека Николсона из фильма "Сияние" вновь выставлен на аукцион

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    • 07 октября, 2026
    • 01:43
    Топор Джека Николсона из фильма Сияние вновь выставлен на аукцион

    Топор, которым в триллере "Сияние" персонаж Джека Николсона пытался прорубить дверь, будет выставлен на аукцион Bonhams в Лондоне.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

    На продажу выставлены несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика, среди которых есть и упомянутый топор.

    Сцена стала одной из самых известных в мировом кинематографе. По некоторым оценкам, стоимость топора может составить от £30 тыс. до £50 тыс.

    Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Стэнли Кубрика - "2001 год: Космическая одиссея". Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за £800 тыс.

    Аукцион состоится 3 февраля. Ему будут предшествовать несколько выставок, ближайшая из которых состоится в Нью-Йорке на следующей неделе. Затем показы пройдут в Лос-Анджелесе и Париже. 18 января в Лондоне состоится финальная выставка.

    Напомним, что еще в 2022 году реквизит ушел с молотка за 140 000 долларов на аукционе в США, тогда полная цена с учетом комиссионной наценки составила 175 000 долларов. До этого топор продали в 2019 году за 200 тыс долларов США на аукционе в Лондоне.

    Аукционы Лондон
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