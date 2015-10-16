США заявили, что планируют углублять отношений с Туркмениcтаном

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ США настроены на "расширение и углубление отношений с Туркменистаном" на основе "откровенного и конструктивного" диалога. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой госдепартамента США по итогам переговоров, которые провел в Вашингтоне министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в документе, с шефом туркменской дипломатии встретились первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер и помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Ниша Десаи Бисуал. Мередов возглавлял делегацию Туркмении на четвертом по счету раунде ежегодных двусторонних консультаций.

По словам внешнеполитического ведомства США, Блинкен обсуждал с Мередовым "спектр двусторонних и региональных вопросов", а Готтемюллер - в основном "вопросы региональной безопасности и энергетики".

На нынешнем раунде были рассмотрены "все аспекты американо-туркменских отношений, включая развитие политических событий, региональную стабильность и безопасность, права человека, свободу вероисповедания, образование, культурное сотрудничество и обмены, экономическое развитие и торговлю".