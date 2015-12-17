​США вывели с базы в Турции 12 истребителей F-15

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ США завершили временное размещение 12 своих истребителей F-15 модификаций Eagle и Strike Eagle (истребитель-бомбардировщик) на базе Инджирлик в Турции.

Как передает Report, об этом сообщило 16 декабря Европейское командование вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит данный регион.

Эти американские самолеты были на время переброшены на базу Инджирлик в ноябре для обеспечения безопасности во время саммита "Группы двадцати", который состоялся в турецком городе Белек.