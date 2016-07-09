​ США выслали двух россиян после инцидента у посольства в Москве

Баку. 9 июля. REPORT.AZСША выслали из страны двух российских официальных лиц - после нападения на американского дипломата в Москве, говорится в заявлении госдепартамента.

Как сообщил представитель госдепа Джон Кирби, россияне были высланы еще 17 июня. Уточнить подробности он отказался,как передает Report cо ссылкой на Би-Би-Си.

Об инциденте в Москве стало известно после публикации 29 июня в Washington Post:газета написала, что 6 июня российская охрана посольства США в Москве избила американского дипломата, который пытался войти в здание, сломав ему плечо.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация в Washington Post "не просто искажена, а противоречит реальным фактам": по ее словам, американец на самом деле был сотрудником ЦРУ, возвращавшимся после проведения разведывательной операции, и напал первым.

"В ночь на 6 июня к посольскому комплексу США в Москве подъехало такси, из которого выскочил неизвестный мужчина в низко надвинутой на лицо шапке и бросился к проходной. Дежуривший там российский полицейский хотел проверить документы подозрительного человека, чтобы убедиться в отсутствии угрозы для дипломатического представительства, но тот, вместо предъявления удостоверения, ударил постового локтем в лицо. В возникшей потасовке незнакомец оттолкнул сотрудника охраны и скрылся в посольстве", -изложила Захарова версию МИД.

Госдепартамент в ответ заявил, что версия нападения на сотрудника посольства США в Москве, представленная российским МИД, не соответствует действительности.