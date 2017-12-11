США выделили 500 млн долларов сирийскому крылу РПК

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны США выдели оружие, боеприпасы, военную технику и автомобили на 500 млн долларов сирийскому крылу террористической группировки РПК – YPG с целью борьбы с ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, в 2017 году Пентагон выделили на эти цели 430 млн долларов.

Каждому из подготовленных военнослужащими США боевиков YPG Пентагон даст 200-400 долларов зарплаты.

По информации министерства обороны, в настоящее время в регионе находится 25 тыс. вооруженных лиц США. Сюда входят военные Пентагона, поддерживаемые США боевики и др. В 2018 году их количество планируется увеличить в 5 раз.

Отметим, что в будущем году бюджет МО США вырастет на 74 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом и составит 692,1 млрд. долларов.

Напомним, что правительство Ирака объявило о победе над террористическим ИГИЛ. Президент России Владимир Путин же заявил, что 98% территории Сирии находится под контролем признанного ООН Башара Асада, страна, можно сказать, полностью очищена от ИГИЛ.