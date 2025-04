США ввели санкции против КНР и Ирана за поставки компонентов топлива баллистических ракет

Министерство финансов США внес в санкционные списки несколько физических и юридических лиц в КНР и Иране за помощь в поставках компонентов топлива для иранских баллистических ракет.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести структур и шести человек в Иране и КНР за их роль в работе сети по приобретению компонентов для топлива баллистических ракет в интересах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)", - сообщили в Минфине.

Под санкции, в частности, попали базирующаяся в Иране Saman Tejarat Barman Trading Company (STB), которая приобретала в интересах КСИР перхлорат натрия у компании в КНР Shenzhen Amor Logistics Co Ltd, тоже пополнившей "черные списки". Ограничения вводят против шести лиц, связанных с STB.

Санкции затронули и компанию Dongying Weiaien Chemical Co Ltd, которая снабжала STB еще одним веществом - диоктилсебацинатом.

Также в санкционные списки внесли базирующиеся в Китае компанию Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership, поставлявшую хлорат натрия, и фирмы China Chlorate Tech Co Limited и Yanling Lingfeng Chlorate Co Ltd, связанные с Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership в сфере финансов и персонала.

Ранее в этом году западные СМИ сообщали, что иранские власти приобрели в КНР 1 тысячу тонн перхлората натрия, который нужен в производстве твердого топлива для ракетного оружия, и этот груз был отправлен на двух судах в Иран.