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США ввели санкции против грузинских чиновников

США ввели санкции против грузинских чиновников Власти США ввели санкции против двух грузинских чиновников.
В регионе
19 декабря 2024 г. 21:53
США ввели санкции против грузинских чиновников

Власти США ввели санкции против двух грузинских чиновников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в списке фигурирует имя главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, который подвергся ограничениям за участие в "подавлении мирных акций".

Кроме того, рестрикции коснулись замглавы МВД Александра Дарахвелидзе, начальника Полицейского департамента Тбилиси Сулхана Тамазашвили, начальника Департамента специальных поручений МВД, руководителя грузинского спецназа Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури.

Ранее Великобритания также ввела санкции против министра внутренних дел Грузии и нескольких должностных лиц страны.

Напомним, что 18 декабря действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом заявила о намерении до истечения срока своих полномочий ввести дополнительные санкции в отношении властей Грузии.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Gürcüstan rəsmilərinə sanksiyalar tətbiq edib

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