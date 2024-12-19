США ввели санкции против грузинских чиновников

Власти США ввели санкции против двух грузинских чиновников.

Власти США ввели санкции против двух грузинских чиновников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в списке фигурирует имя главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, который подвергся ограничениям за участие в "подавлении мирных акций".

Кроме того, рестрикции коснулись замглавы МВД Александра Дарахвелидзе, начальника Полицейского департамента Тбилиси Сулхана Тамазашвили, начальника Департамента специальных поручений МВД, руководителя грузинского спецназа Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури.

Ранее Великобритания также ввела санкции против министра внутренних дел Грузии и нескольких должностных лиц страны.

Напомним, что 18 декабря действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом заявила о намерении до истечения срока своих полномочий ввести дополнительные санкции в отношении властей Грузии.