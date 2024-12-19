США ввели санкции против грузинских чиновников

Власти США ввели санкции против двух грузинских чиновников.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отмечается, что в списке фигурирует имя главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, который подвергся ограничениям за участие в "подавлении мирных акций".
Кроме того, рестрикции коснулись замглавы МВД Александра Дарахвелидзе, начальника Полицейского департамента Тбилиси Сулхана Тамазашвили, начальника Департамента специальных поручений МВД, руководителя грузинского спецназа Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури.
Ранее Великобритания также ввела санкции против министра внутренних дел Грузии и нескольких должностных лиц страны.
Напомним, что 18 декабря действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом заявила о намерении до истечения срока своих полномочий ввести дополнительные санкции в отношении властей Грузии.