В Турции планируют ввести обязательную проверку документов при покупке сигарет

В Турции планируют ввести обязательное предъявление удостоверения личности при покупке сигарет, ограничить их видимость и ужесточить контроль за продажей табачной продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

По его словам, новые правила предусматривают введение системы подтверждения возраста покупателей. Продажа сигарет лицам младше 18 лет в Турции уже запрещена, однако после принятия изменений продавцы будут обязаны проверять удостоверение личности у каждого покупателя.

Мемишоглу отметил, что одной из главных целей готовящегося законопроекта является снижение заметности сигарет в общественном пространстве и устранение представления о курении как о нормальном или естественном явлении.

Дополнительные ограничения планируется ввести в школах, на спортивных объектах, в закрытых помещениях и других общественных местах. Кроме того, власти намерены четко определить зоны для курящих и некурящих в кафе и ресторанах.

Новые правила также должны четче определить штрафные санкции.

Законопроект планируется представить парламенту Турции в течение нескольких недель.

Мемишоглу подчеркнул, что употребление табака является основной причиной заболеваний, на которые приходится около 60% смертей в Турции.

По приведенным им данным, табачную продукцию употребляет около 33% населения Турции - каждый третий житель страны.