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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Türkiyədə siqaret satışında şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunacaq

    Region
    • 10 oktyabr, 2026
    • 14:05
    Türkiyədə siqaret satışında şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunacaq

    Türkiyədə siqaret satışında şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunacaq.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Kemal Memişoğlu deyib.

    O qeyd edib ki, son dövrlərdə Türkiyədə siqaretdən istifadə səviyyəsində artım müşahidə olunur.

    Nazirin sözlərinə görə, Türkiyədə ölüm hallarının təxminən 60 faizinə səbəb olan xəstəliklərin əsas amillərindən biri tütün istifadəsidir. Kemal Memişoğlu əlavə edib ki, Türkiyədə əhalinin təxminən 33 faizi, yəni hər üç nəfərdən biri tütün istifadə edir. Nazir həmçinin Türkiyənin dünyada siqaret istifadəsinin səviyyəsinə görə ikinci yerdə olduğunu iddia edib.

    Onun sözlərinə görə, qanun layihəsinin bir neçə həftə ərzində Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilməsi planlaşdırılır.

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