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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Шариф попросил поддержки Азербайджана в применении опыта ASAN xidmət в регионах Пакистана

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 14:24
    Шариф попросил поддержки Азербайджана в применении опыта ASAN xidmət в регионах Пакистана

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил удовлетворение деятельностью центра услуг, созданного в Исламабаде на основе азербайджанской модели ASAN xidmət.

    Как сообщает Report, об этом пакистанский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Шариф попросил Азербайджан оказать поддержку в применении этого опыта в других регионах Пакистана.

    Президент Ильхам Алиев выразил согласие оказать необходимую поддержку в этом направлении.

    Ильхам Алиев Шахбаз Шариф ASAN Xidmət Азербайджано-пакистанские отношения
    Şahbaz Şərif "ASAN xidmət"in Pakistanın bölgələrində tətbiqinə Azərbaycandan dəstək istəyib
    Shehbaz Sharif requests Azerbaijan's support in applying ASAN Khidmet model in Pakistan's regions
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