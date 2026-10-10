Шариф попросил поддержки Азербайджана в применении опыта ASAN xidmət в регионах Пакистана
Внешняя политика
- 10 октября, 2026
- 14:24
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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил удовлетворение деятельностью центра услуг, созданного в Исламабаде на основе азербайджанской модели ASAN xidmət.
Как сообщает Report, об этом пакистанский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Шариф попросил Азербайджан оказать поддержку в применении этого опыта в других регионах Пакистана.
Президент Ильхам Алиев выразил согласие оказать необходимую поддержку в этом направлении.
Şahbaz Şərif "ASAN xidmət"in Pakistanın bölgələrində tətbiqinə Azərbaycandan dəstək istəyib
Shehbaz Sharif requests Azerbaijan's support in applying ASAN Khidmet model in Pakistan's regions
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