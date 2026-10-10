Шариф попросил поддержки Азербайджана в применении опыта ASAN xidmət в регионах Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил удовлетворение деятельностью центра услуг, созданного в Исламабаде на основе азербайджанской модели ASAN xidmət.

Как сообщает Report, об этом пакистанский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Шариф попросил Азербайджан оказать поддержку в применении этого опыта в других регионах Пакистана.

Президент Ильхам Алиев выразил согласие оказать необходимую поддержку в этом направлении.