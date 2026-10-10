İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Şahbaz Şərif "ASAN xidmət"in Pakistanın bölgələrində tətbiqinə Azərbaycandan dəstək istəyib

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 14:02
    Şahbaz Şərif ASAN xidmətin Pakistanın bölgələrində tətbiqinə Azərbaycandan dəstək istəyib

    Pakistan Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycanın "ASAN xidmət" modeli əsasında İslamabadda yaradılmış xidmət mərkəzinin fəaliyyətindən məmnunluğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir oktyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəngində bildirib.

    Şahbaz Şərif bu təcrübənin Pakistanın digər bölgələrində də tətbiq olunması üçün Azərbaycan tərəfindən dəstəyin göstərilməsini xahiş edib.

    Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə lazımi dəstəyin göstərilməsinə razılığını ifadə edib.

    İlham Əliyev Şahbaz Şərif Azərbaycan-Pakistan diplomatik əlaqələri ASAN Xidmət
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