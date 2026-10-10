Şahbaz Şərif "ASAN xidmət"in Pakistanın bölgələrində tətbiqinə Azərbaycandan dəstək istəyib
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2026
- 14:02
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Pakistan Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycanın "ASAN xidmət" modeli əsasında İslamabadda yaradılmış xidmət mərkəzinin fəaliyyətindən məmnunluğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir oktyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəngində bildirib.
Şahbaz Şərif bu təcrübənin Pakistanın digər bölgələrində də tətbiq olunması üçün Azərbaycan tərəfindən dəstəyin göstərilməsini xahiş edib.
Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə lazımi dəstəyin göstərilməsinə razılığını ifadə edib.
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