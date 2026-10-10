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    Экс-замглавы ГКНБ и бывший министр здравоохранения Кыргызстана задержаны по делу о взятке

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 14:43
    Экс-замглавы ГКНБ и бывший министр здравоохранения Кыргызстана задержаны по делу о взятке

    Бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Курванбек Авазов и экс-министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов задержаны по обвинению в получении взятки.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Кыргызстана.

    Согласно информации, в ходе расследования уголовного дела установлены факты получения денежных средств в виде взятки в особо крупном размере у субъектов предпринимательства и злоупотребления должностным положением.

    Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.

    Курванбек Авазов был назначен заместителем председателя ГКНБ (директором Антитеррористического центра) в декабре 2024 года. Первым зампредседателя стал в декабре 2025 года. Освобожден от должности в феврале 2026 года.

    Каныбек Досмамбетов с 24 декабря 2025 года до 24 февраля 2026 года занимал пост министра здравоохранения. До работы министром здравоохранения он работал в ГКНБ - возглавлял Жалал-Абадское управление (2023-2025 годы).

    Кыргызстан Получение взятки Задержаны чиновники
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