Экс-замглавы ГКНБ и бывший министр здравоохранения Кыргызстана задержаны по делу о взятке

Бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Курванбек Авазов и экс-министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов задержаны по обвинению в получении взятки.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Кыргызстана.

Согласно информации, в ходе расследования уголовного дела установлены факты получения денежных средств в виде взятки в особо крупном размере у субъектов предпринимательства и злоупотребления должностным положением.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.

Курванбек Авазов был назначен заместителем председателя ГКНБ (директором Антитеррористического центра) в декабре 2024 года. Первым зампредседателя стал в декабре 2025 года. Освобожден от должности в феврале 2026 года.

Каныбек Досмамбетов с 24 декабря 2025 года до 24 февраля 2026 года занимал пост министра здравоохранения. До работы министром здравоохранения он работал в ГКНБ - возглавлял Жалал-Абадское управление (2023-2025 годы).