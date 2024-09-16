США ввели санкции против четырех граждан Грузии якобы за нарушение прав человека

США ввели санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека.

США ввели санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Из документа следует, что в санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили, один из его заместителей, а также два "лидера экстремистской группировки", якобы причастные к серьезным нарушениям прав человека.

США также вводят визовые ограничения в отношении более чем 60 грузинских граждан, среди которых высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели, и членов их семей якобы за подрыв демократии, отмечается в заявлении.

Отмечается, что ограничительные меры коснулись и пяти физических лиц, базирующихся в Греции, ОАЭ и на Кипре, и одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, якобы причастных к разработке, работе и распространению шпионских технологий, применяемых в отношении американских граждан.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.