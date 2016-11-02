США временно прекратят вооружать сирийское крыло РПК

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Минобороны США временно приостановило план выдачи оружия YPG (сирийское крыло террористической РПК - Report)".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространила газета The Washington Post, основываясь на источник в Пентагоне.

По информации, газета пишет, что США приняли этот шаг из-за протеста официальных представителей Турции.

Отметим, что во время состоявшегося 27 октября телефонного разговора между президентом США Бараком Обамой и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, была отмечена решимость в вопросе борьбы с ИГ в регионе, был также обсужден вопрос пресечения размещения террористической группировки РПК на севере Ирака.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому коллеге совместно вывести ИГ из Ракки и заявил, что для его освобождения они не нуждаются в YPG.

Напомним, что для освобождения Ракки, считающегося основным центром террористической группировки ИГ, США намерены воспользоваться созданной террористической РПК вооруженной группировкой "Сирийские демократические силы".

Официальный Вашингтон старается убедить Турцию, что не сотрудничает с террористической РПК.

Как заявил министр обороны США Эштон Картер, через несколько недель международные коалиционные силы приступят к операции по освобождению Ракки.