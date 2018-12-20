​США внесли в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Министерство финансов США внесло в санкционный список имена 18 россиян, среди них подозреваемые в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов и Александр Петров. Как сообщает Report со ссылкой на "Новая газета", документ опубликован на сайте минфина США.

Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых говорится, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. В документе Минфина США Боширов и Петров указаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно.

В санкционный список также попали четыре российские компании.

Напомним, бывший полковник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Британии 4 марта.

Это создало напряженность в дипломатических отношениях между Россией и Великобританией.