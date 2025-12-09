США вернули Турции 41 произведений искусства
В регионе
- 09 декабря, 2025
- 06:52
США вернули Турции 41 произведение искусства, незаконно вывезенное из страны контрабандным путем.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Согласно информации, ориентировочная стоимость произведений составляет более 8 миллионов долларов.
В церемонии передачи артефактов, организованной Манхэттенской окружной прокуратурой Нью-Йорка, приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Гёкхан Язгы, а также местные официальные лица.
Было отмечено, что возвращенные артефакты были изъяты у контрабандистов в результате международного совместного расследования, и это доказывает важность сотрудничества между двумя странами в борьбе с контрабандой произведений искусства.
США вернули Турции 41 произведений искусства
