    США вернули Турции 41 произведений искусства

    • 09 декабря, 2025
    • 06:52
    США вернули Турции 41 произведение искусства, незаконно вывезенное из страны контрабандным путем.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    Согласно информации, ориентировочная стоимость произведений составляет более 8 миллионов долларов.

    В церемонии передачи артефактов, организованной Манхэттенской окружной прокуратурой Нью-Йорка, приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Гёкхан Язгы, а также местные официальные лица.

    Было отмечено, что возвращенные артефакты были изъяты у контрабандистов в результате международного совместного расследования, и это доказывает важность сотрудничества между двумя странами в борьбе с контрабандой произведений искусства.

