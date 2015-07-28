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    ​США ведут переговоры с Турцией по противодействию ИГ

    Спикер Госдепартамента Джон Кирби сказал, что коалиция будет прилагать больше усилий и действовать более энергично в приграничной области

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ США подтвердили, что ведут переговоры с Турцией о расширении их совместной кампании против экстремистской группировки "Исламское государство" в северной Сирии, передает Report со ссылкой на BBC.

    Спикер Госдепартамента Джон Кирби сказал, что коалиция будет "прилагать больше усилий и действовать более энергично в приграничной области".

    Он заявил, что США не санкционировали турецкие авиаудары по курдским позициям на севере Ирака.

    Курды, которые противостоят "Исламскому государству" обвиняют Турцию в обстреле их позиций.

    По их словам, действия Турции против ИГ это только прикрытие для борьбы с курдскими вооруженными формированиями.

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