О нас

США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине

США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине О новом пакете военной помощи Украине, включающем унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", США объявят в пятницу.
В регионе
6 января 2023 г. 09:44
США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине

О новом пакете военной помощи Украине, включающем унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", США объявят в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я могу подтвердить, что объявление об очередной партии военной помощи Украине ожидается в пятницу. Как обозначил Белый дом, в рамках этой помощи речь пойдет о поставках боевых машин "Брэдли", - сказал он журналистам.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что США направит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,85 млрд долларов, в него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ "Брэдли". Эта поставка станет крупнейшей из серии пакетов военной техники, которые Пентагон выделял Киеву.

Кроме "Брэдли" Украина также получит армейские грузовые фургоны HMMWV, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, а также большую партию ракет и других боеприпасов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке US to announce new military aid package for Ukraine today
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini bu gün açıqlayacaq

Самое читаемое

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
2 января 2023 г. 11:17
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
ФотоВ Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
2 января 2023 г. 17:40
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
Кади Борхес покинул Карабах
Кади Борхес покинул "Карабах"
4 января 2023 г. 20:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi