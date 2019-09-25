США расширили список санкций по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.

Напомним, что 20 сентября США ввели санкции против Национального банка Ирана. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для властей Ирана.

Национальный банк Ирана - крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.